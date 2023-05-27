فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة

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تتواصل فعاليات النسخة الثانية من سيتي ووك في موسم جدة بمزيد من المرح والسعادة والمتعة والترفيه والإثارة للكبير والصغير.
وتستمر الفعاليات حتى 7 يونيو 2023، وتستقبل منطقة سيتي ووك الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 01.00 صباحا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل.
بينما يتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة نهاية الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 02.00 صباحا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 01.00 بعد منتصف الليل.