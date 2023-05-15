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مزيد من الدعم لطالبي التملك

فلل وتاون هاون في ضاحية الفرسان بأسعار تبدأ من 740 ألفًا

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
فلل وتاون هاون في ضاحية الفرسان بأسعار تبدأ من 740 ألفًا
المواطن - فريق التحرير

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طرحت الشركة الوطنية للإسكان المزيد من الدعم لطالبي التملك في ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض، لعدد من الفلل والتاون هاوس بأسعار تبدأ من 740 ألف ريال بعد الدعم لمدة محدودة.

ووفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية”، يأتي ذلك سعيًا من الشركة الوطنية لتسهيل تملك الأسر، للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030.

مزايا ضاحية الفرسان

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وجاء إطلاق مشاريع الضواحي امتدادًا لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.

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