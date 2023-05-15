فلل وتاون هاون في ضاحية الفرسان بأسعار تبدأ من 740 ألفًا

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طرحت الشركة الوطنية للإسكان المزيد من الدعم لطالبي التملك في ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض، لعدد من الفلل والتاون هاوس بأسعار تبدأ من 740 ألف ريال بعد الدعم لمدة محدودة.
بأسعار تبدأ من 740 ألف ريال بعد الدعم لمدة محدودة..قد يهمّك أيضاً
الوطنية للإسكان تطرح المزيد من الدعم لطالبي التملك في ضاحية الفرسان #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PnqyrVp7FXقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 14, 2023
ووفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية”، يأتي ذلك سعيًا من الشركة الوطنية لتسهيل تملك الأسر، للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030.
وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
الآن فرصتك لتملك منزلك في #ضاحية_الفرسان ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، حيث توفر لك ولأسرتك #الحياة_بمعايير_جديدة، فلل وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 740 ألف ريال بعد الدعم.
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— NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) May 14, 2023
وجاء إطلاق مشاريع الضواحي امتدادًا لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.