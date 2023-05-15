فلل وتاون هاون في ضاحية الفرسان بأسعار تبدأ من 740 ألفًا

طرحت الشركة الوطنية للإسكان المزيد من الدعم لطالبي التملك في ضاحية الفرسان، شمال شرق الرياض، لعدد من الفلل والتاون هاوس بأسعار تبدأ من 740 ألف ريال بعد الدعم لمدة محدودة.

ووفقًا لما ذكرته قناة “الإخبارية”، يأتي ذلك سعيًا من الشركة الوطنية لتسهيل تملك الأسر، للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030.

مزايا ضاحية الفرسان

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض، وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

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920033499#الوطنية_للإسكان — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) May 14, 2023

وجاء إطلاق مشاريع الضواحي امتدادًا لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.