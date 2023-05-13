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رحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عامًا

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية
المواطن - فريق التحرير

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سادت حالة من الحزن والأسى في العديد من الأوساط الرسمية وكذلك الفنية بعد انتشار خبر وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر.

ونعى عدد من الفنانين والمشاهير حول العالم العربي، وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

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تركي آل الشيخ

وغرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمة وكل محبيه في الكويت والعالم العربي.. اليوم نفقد رمزًا من رموز الأغنية الخليجية والعربية.. رحمك الله يا أبو خالد.

فنانون ومشاهير

كما نعت الفنانة نوال الكويتية الراحل من خلال حسابها في تويتر، بالقول: ‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا عبدالكريم عبدالقادر، فقدت الكويت شخصًا كبيرًا اليوم ومعلمًا من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعًا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمرنا لن ننسى هذا الصوت الذي ملك قلوبنا وكبرنا عليه.

ونعى الفنان نبيل شعيل ، قائلًا: اللهم يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، لقد فارقنا شخص بشوش محب ومتواضع، تعلمت منه الكثير على الصعيد الشخصي، كما كان له دور كبير في حياتي، لكن هذه سنّة الحياة ودرب ماشين عليه كلنا.

وتابع: بوخالد علمني كيف أتعامل مع الناس، وكيف أن أكون ودودًا، تعلمت منه الأخلاق والتواضع والثقة بالنفس، وكيف يكون أسلوب تعاملي مع الناس، والجميع أجمع على حبه، وواجبنا في هذه اللحظات أن ندعي له بالرحمة.

الإعلامية الكويتية مي العيدان

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان الراحل: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض.

وأضافت عبر حسابها على إنستجرام: اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وتجاوز عن سيئاته وأنزله منزل حسن واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت.

الفنانة الإماراتية أحلام

وعبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن حزنها لرحيل الفنان الكويتي، عبر حسابها على تويتر: رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناءه وذويه الصبر والسلوان.

وأضافت أحلام: ‏رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه رحمك الله يا بوخالد، مضيفة: خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللكويت.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.

وعبر حسابه على تويتر، نعى الفنان عبدالله الرويشد، الفنان الراحل، قائلًا: ‏رحمك الله يا أخي الكبير، رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبدالكريم عبدالقادر، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعًا.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

معاناة الفنان الكويتي

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة، دخل بعدها إلى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

ويعد عبدالكريم عبدالقادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ورمز الأغنية الكويتية عبر تاريخها.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عامًا أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية، آخرها ألبوم “انسوا الحنين” الذي أصدره مطلع العام الجاري، وهو من إنتاج وزارة الإعلام في الكويت، وكذلك ألبوم الزوار، وأن يكون الألبوم غير عادل، وغريب، وألبوم متأخر، باختصار، أغنية الوداع، الله معي، ألبوم مستحيل، صوت الجرحى، روائع الفنان عبدالكريم عبدالقادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، قصتك.

 

 

 

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