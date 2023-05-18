فنجان قهوة بـ 1500 دولار في أستراليا

وصل سعر فنجان من القهوة الخاصة، إلى 1500 دولار، بمقهى في أستراليا، وأرجع المقهى ارتفاع السعر إلى صعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه قبل أسبوعين على الأقل، حتى يتمكن القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

فريد للغاية

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تزرع حبوب البن تلك وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وذكر مالك المقهى، أن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد على 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم.

وأضاف: قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.