رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية فنجان قهوة بـ 1500 دولار في أستراليا أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام الوحدة يداوي خسارة كأس الملك بهدف في الشباب وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر مشتركو تويتر بلو يمكنهم نشر فيديوهات مدتها ساعتان الوفود الإعلامية: السعودية عودتنا على لمّ الشمل وتوحيد الصف العربي ريما بنت بندر لطلاب آيسف: أنتم سفراء السعودية موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة لحظة اندلاع الحرائق بغابات النقازة بليبيا
وصل سعر فنجان من القهوة الخاصة، إلى 1500 دولار، بمقهى في أستراليا، وأرجع المقهى ارتفاع السعر إلى صعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه قبل أسبوعين على الأقل، حتى يتمكن القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.
وبحسب صحيفة ديلي ميل، تزرع حبوب البن تلك وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.
وذكر مالك المقهى، أن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد على 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم.
وأضاف: قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.