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فنون أبها تفوز بجائزة مبادرة أجاويد في مسار وعي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
فنون أبها تفوز بجائزة مبادرة أجاويد في مسار وعي
المواطن - حسن عسيري - أبها

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، فازت فعاليات جمعية الثقافة والفنون بأبها الرمضانية بالمركز الخامس في مسار وعي ضمن مبادرة أجاويد متقدمة على 1676 مبادرة قدمتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد.

جهود فنون أبها

ورفع مدير الجمعية أحمد السروي الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها على ما يقدمه من أعمال ومبادرات تشجع على التنافس المثمر بين الجميع لتحقيق التميز والنجاح والتي كانت مبادرة أجاويد من النتائج الباهرة في حجم المشاركات والتفاعل من الجهات وأفراد المجتمع لتقديم برامج رمضانية متواصلة تراعي أهداف الجهة وتتقاطع مع أهداف المبادرة.

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الفعاليات الرمضانية

وأكد السروي أن هذا الفوز يأتي تقديرًا وتثمينًا لجهود فريق العمل خلال الفعاليات الرمضانية والتي روعي فيها التنوع بمعارض تشكيلية وبرامج فوتوغرافية وعروض مسرحية إضافة لعدد من الورش التدريبية والأمسيات الحوارية والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا كان له الأثر الكبير والذي ساهم في توسيع العمل وتأثيره على المجتمع.

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