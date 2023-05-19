فوز ثمين لـ إشبيلية ضد يوفنتوس ويصعد لمواجهة روما

انتهت مباراة إشبيلية ضد يوفنتوس الإيطالي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوز إشبيلية بنتيجة هدفين لهدف؛ ليصعد إشبيلية إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح فريق يوفنتوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ65 عبر الصربي دوشان فلاهوفيتش، ثم نجح إشبيلية سريعًا في إحراز هدف التعادل الإسباني سوسو في الدقيقة الـ72 من تصويبة قوية.

إشبيلية ضد يوفنتوس

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت انتهت في إيطاليا بالتعادل / 1، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا ومن ضربة رأسية في إحراز الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الـ95 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وحافظ إشبيلية على فوزه ليصعد بنتيجة 3/ 2 من مجموع مباراتي اليوفي إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة نادي روما الإيطالي يوم 31 مايو الجاري في المجر.

وفي مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، كان إشبيلية نجح في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول في إحراز الهدف الأول عبر المغربي يوسف النصيري بعد تمريرة رائعة من اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب فريدريكو جاتي من إحراز الهدف الأول لنادي يوفنتوس من ضربة رأسية.