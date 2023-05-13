فوز ثمين لـ الإسماعيلي ضد الزمالك

انتهت مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، قبل قليل بفوز الإسماعيلي بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وبدأ نادي الإسماعيلي هجومه ضاغطًا ليحرز الهدف الأول عبر اللاعب التوجولي ياو أنور في الدقيقة الـ19.

الإسماعيلي ضد الزمالك

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، تمكن اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من إحراز هدف التعادل لـ الزمالك بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البنيني سامسون.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، سجل لاعب الزمالك محمد أشرف ” روقا” هدفًا ثانيًا لـ الإسماعيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58.

وظل الإسماعيلي محافظًا على تفوقه، حيث منع دفاع الإسماعيلي بعضًا من الفرص الخطيرة لنادي الزمالك التي سعى من خلالها لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

وانتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 53 نقطة في المركز الرابع.

مباريات الأحد والاثنين

وتُقام غدًا مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ28 والمؤجلة في الدوري المصري، بعد غد بإقامة مباراتي ” المصري البورسعيدي ضد الداخلية، إنبي ضد الاتحاد السكندري”.

وفي يوم الثلاثاء المقبل تقام مباريات ” حرس الحدود ضد المقاولون العرب، سموحة ضد فيوتشر، طلائع الجيش ضد فاركو” في الجولة الـ28.

وسيواجه الزمالك في الجولة الـ28 فريق أسوان يوم الخميس المقبل، بينما قبله بيوم يلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في القاهرة.