فوز ثمين لـ برايتون ضد مان يونايتد في اللحظات الأخيرة

انتهت مباراة برايتون ضد مان يونايتد مساء الخميس، بفوز برايتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

برايتون ضد مان يونايتد

وكان الشوط الأول شهد ضغطًا هجوميًّا من قبل لاعبي مانشستر يونايتد، حيث أهدر كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال أهدافًا محققة لمانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول نادي برايتون العودة وإحراز هدف التقدم حيث تمكن برايتون من إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة الـ98 من ركلة جزاء، احتُسبت بعد لمسة يد على الإنجليزي لوك شو لاعب مانشستر يونايتد.

برايتون يصعد مركزين

وبعد الفوز أصبح رصيد برايتون 55 نقطة في المركز السادس بعد أن كان ثامنًا في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.

وقبل المباراة، جاء تشكيل برايتون صاحب الأرض مكونًا من: “ستيلي، ويبستر، دونك، ماك أليستر، ويلبيك، إينسيسو، ميتوما، كايسيدو، جيلمور، إيستوبينان، بواننوتي”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، لينديلوف، وان بيساكا، شو، برونو فيرنانديز، مارسيال، راشفورد، فريد، كاسيميرو، دالوت، أنتوني”.