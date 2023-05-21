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في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني

فوز ثمين لـ فالنسيا ضد الريال

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
فوز ثمين لـ فالنسيا ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة فالنسيا ضد الريال، مساء اليوم الأحد، بفوز فالنسيا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح اللاعب دييغو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد لنادي فالنسيا في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.

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فالنسيا ضد الريال

وفي الشوط الثاني، طُرد اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور من صفوف ريال مدريد بعد احتكاك ومشادة بينه وبين بعض من لاعبي فالنسيا، بسبب شعور اللاعب البرازيلي بالغضب من مضايقات جماهير فالنسيا العنصرية ضده.

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فالنسيا ضد الريال

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فالنسيا 40 نقطة في المركز الـ13.

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