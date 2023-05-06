فوز ثمين لـ ليفربول ضد برينتفورد

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انتهت مباراة ليفربول ضد برينتفورد قبل قليل، بفوز فريق ليفربول بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
🔝⚽️ محمد صلاح بهدفه اليوم أمام برينتفورد 👇قد يهمّك أيضاً
▪️ أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل في 9 مباريات متتالية على أرضه في كل المسابقات.
▪️ وصل إلى هدفه رقم 186 مع ليفربول بجميع المسابقات معادلاً رقم الأسطورة جيرارد.#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول #PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/7RGdrHYAqB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2023
ونجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، حافظ الريدز على فوزه ليصبح رصيده من النقاط 62 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.
وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا الأحد بإقامة مباراتي ” نيوكاسل ضد آرسنال” و ” وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد”.
بينما تُختتم مباريات الجولة الـ35 بعد غد الاثنين، بإقامة مباريات ” فولهام ضد ليستر سيتي” و ” برايتون ضد إيفرتون” و ” نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون”.