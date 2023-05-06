فوز ثمين لـ ليفربول ضد برينتفورد

انتهت مباراة ليفربول ضد برينتفورد قبل قليل، بفوز فريق ليفربول بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ليفربول ضد برينتفورد

ونجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول وذلك بعد تمريرة رأسية متقنة من اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الريدز على فوزه ليصبح رصيده من النقاط 62 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.

الجولة الـ35

وكانت مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على ليدز وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا الأحد بإقامة مباراتي ” نيوكاسل ضد آرسنال” و ” وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ35 بعد غد الاثنين، بإقامة مباريات ” فولهام ضد ليستر سيتي” و ” برايتون ضد إيفرتون” و ” نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون”.