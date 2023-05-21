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مانشستر سيتي أصبح بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه

فوز ثمين لـ مان سيتي ضد تشيلسي في ليلة الاحتفال بالتتويج

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
فوز ثمين لـ مان سيتي ضد تشيلسي في ليلة الاحتفال بالتتويج
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، قبل قليل، بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل مانشستر سيتي المباراة وهو بطل لـ الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023، وذلك بعد خسارة آرسنال أمام فريق نوتنجهام فورست أمس بهدف دون رد.

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مان سيتي ضد تشيلسي

وبدأت المباراة، بضغط هجومي حيث نجح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول.

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وظلت النتيجة على حالها لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، ظل مانشستر سيتي محافظًا على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 88 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الـ12.

وكان مان سيتي خاض مواجهة تشيلسي بتشكيل مكون من؛ ستيفان أورتيجا، كايل ووكر، إيمريك لابورت، مانويل أكانجي، ريكو لويس، كالفن فيليبس، سيرجيو جوميز، رياض محرز، كول بالمر، فيل فودين وجوليان ألفاريز.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا أريزابالاجا، سيزار أزبليكويتا، ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، لويس هال، لوفتوس تشيك، إنزو فيرنانديز، تريفو تشابولاه، رحيم ستيرلنج، كاي هافيرتز وكونور كالاجير.

مان سيتي ضد تشيلسي

مباراتان لإنهاء الموسم

وسيتبقى لفريق مانشستر سيتي، مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه فريقي برايتون وبرينتفورد يومي 24 و28 مايو على التوالي.

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