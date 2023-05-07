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ضمن منافسات الجولة الـ34

فوز صعب لـ يوفنتوس ضد أتالانتا

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
فوز صعب لـ يوفنتوس ضد أتالانتا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيق اليوفي لفوز صعب بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “جيويس” بشكل سريع، حيث ضغط اليوفي بقوة، وجاءت أخطر فرصه عند الدقيقة 22 عن طريق أنخيل دي ماريا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

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ومرت رأسية أركاديوز ميليك بجوار القائم، واستمرت المحاولات، وأضاع باساليتش فرصة خطيرة، بعدما توغل وسدد كرة قوية ذهبت أعلى عارضة تشيزني، لينتهي الشوط الأول بتعادل أتالانتا ضد يوفنتوس سلبيًا.

أتالانتا ويوفنتوس
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

فوز يوفنتوس ضد أتالانتا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح إيلينج جونيور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 56 من تمريرة رابيو من هجمة مرتدة سريعة، وكاد أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني، ولكن الحارس سبورتيلو أبعدها، وشتتها الدفاع.

ومرر دي ماريا كرة مميزة لبول بوغبا، وسددها بقوة، ولكن الحارس أمسكها، وسدد مورييل كرة بقوة، ولكن مرت بجوار قائم تشيزني عند الدقيقة 72، ومرر رابيو كرة لدوسان فلاهوفيتش، ليطلق تسديدة قوية، ولكن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 88.

أتالانتا ويوفنتوس
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

وكاد زاباكوستا أن يسجل التعادل من تسديدة صارخية، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم، قبل أن يسجل فلاهوفيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 98، لتنتهي المباراة بخسارة أتالانتا ضد يوفنتوس بهدفين نظيفين.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، خلف نابولي الذي توج باللقب رسميًا، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا عند 58 نقطة في المركز السادس.

دوسان فلاهوفيتش
فلاهوفيتش – المصدر @juventusfcen

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