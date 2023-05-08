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ضمن منافسات دوري روشن

فوز قاتل لـ الوحدة ضد العدالة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
فوز قاتل لـ الوحدة ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة العدالة ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فرسان مكة لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

تقدم الوحدة

وبدأت مباراة العدالة ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

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واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط تألق كبير من المدافعين، قبل أن ينجح عبدالكريم يودا في هز الشباك عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة مميزة من فيصل فجر، لينتهي الشوط الأول بتأخر العدالة بهدف.

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عبدالكريم يودا
يودا – المصدر @alwehdaclub1

فوز قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، قبل أن ينجح بوريس جودال في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58 من رأسية مميزة، لتشتعل المباراة من الفريقين بحثًا عن هدف جديد.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @SPL

وتمكن يحيى النجعي من هز الشباك عند الدقيقة 91، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن ينجح زميله أنسيلمو دي مورايس في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بخسارة العدالة ضد الوحدة بنتيجة 2/ 1.

وتجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة عند 21 نقطة، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز الـ12.

العدالة ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

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