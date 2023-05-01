فوضى بمطار مانيلا بعد انقطاع الكهرباء

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قال المطار الدولي في العاصمة الفلبينية مانيلا، إنه تعرض لانقطاع للتيار الكهربائي اليوم الاثنين، في إحدى محطاته، أدى إلى إلغاء نحو أربعين رحلة.
وقال مطار نينوي أكينو الدولي، في بيان نشره عبر فيسبوك، “من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع”، بحسب “رويترز”.