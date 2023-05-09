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كان يستعد للمثول أمام المحكمة

فوضى لحظة اعتقال عمران خان

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
فوضى لحظة اعتقال عمران خان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو حالة من الفوضى لحظة اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، حيث اقتحمت القوات شبه العسكرية المكان عبر نافذة، بينما كان خان يستعد للمثول أمام المحكمة واعتقلوه في إسلام أباد، يوم الثلاثاء.

مكان مجهول

وأضاف مسؤولو حزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI)، أن أشخاصًا “مجهولين قد نقلوا خان بعيدًا إلى مكان مجهول”.

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وفي الصور التي شاركها الحزب شوهد عمران خان يتم اقتياده من قبل العشرات من رجال الشرطة شبه العسكرية المعروفة باسم باكستان رينجرز، وغردوا قائلين: إنها الفاشية في ذروتها، تعرض رئيس الوزراء السابق للبلاد عمران خان للتعذيب من خلال ضربه في ساقه المصابة.

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وكانت محكمة باكستانية أصدرت أمرًا قضائيًّا بالقبض على عمران خان في وقت سابق وكان أنصاره في كل مرة يمنعون قوات الأمن من توقيفه.

تحذير الجيش لعمران خان

يأتي هذا فيما حذر الجيش الباكستاني مساء أمس الاثنين، رئيس الوزراء السابق عمران خان من إطلاق مزاعم لا أساس لها، بعدما اتهم هذا الأخير مجددًا ضابطًا كبيرًا بالضلوع في مؤامرة تهدف الى قتله.

وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور، أكد خان مجددًا أن الميجور جنرال فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت له في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

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