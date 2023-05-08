فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية

انتهت مباراة فولهام ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5/ 3.

تقدم فولهام بثلاثية

وبدأت مباراة فولهام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “كرافين كوتيج” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق عن طريق ويليان.

وواصل أصحاب الأرض السيطرة، قبل أن يسجل فينيسيوس الهدف الثاني عند الدقيقة 18، وأحرز توم كايرني الهدف الثاني عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل كايرني الهدف الرابع عند الدقيقة 50، قبل أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الفارق عن طريق هارفي بارنز عند الدقيقة 59، وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء عند الدقيقة 66.

ونجح ويليان في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 70، وانتفض الفريق الضيف، وسجل جيمس ماديسون الهدف الثاني عند الدقيقة 81، قبل أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز فولهام ضد ليستر سيتي بنتيجة 5/ 3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الـ17.