Icon

حذف حسابات تويتر الغير نشطة Icon عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج Icon مقيم يخبئ 10,437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان Icon فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة Icon اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك Icon دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء Icon كوكب يصطدم بأحد النجوم Icon قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها Icon فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية Icon تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة فولهام ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5/ 3.

تقدم فولهام بثلاثية

وبدأت مباراة فولهام ضد ليستر سيتي التي أُقيمت على ملعب “كرافين كوتيج” بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق عن طريق ويليان.

قد يهمّك أيضاً
التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات

بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري

بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري

وواصل أصحاب الأرض السيطرة، قبل أن يسجل فينيسيوس الهدف الثاني عند الدقيقة 18، وأحرز توم كايرني الهدف الثاني عند الدقيقة 44، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

قد يهمّك أيضاً
أبها يخطف الفوز أمام العدالة

أبها يخطف الفوز أمام العدالة

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

فولهام
لاعبو الفريق – المصدر @premierleague

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل كايرني الهدف الرابع عند الدقيقة 50، قبل أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الفارق عن طريق هارفي بارنز عند الدقيقة 59، وأهدر جيمي فاردي ركلة جزاء عند الدقيقة 66.

فولهام
لاعبو الفريق – المصدر @FulhamFC

ونجح ويليان في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 70، وانتفض الفريق الضيف، وسجل جيمس ماديسون الهدف الثاني عند الدقيقة 81، قبل أن يحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز فولهام ضد ليستر سيتي بنتيجة 5/ 3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

فولهام ضد ليستر سيتي
نتيجة المباراة – المصدر @FulhamFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم