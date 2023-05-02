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تجربة متكاملة بتصميم فريد

فيا رياض تحفة بطراز سلماني تضم 7 صالات سينما

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
فيا رياض تحفة بطراز سلماني تضم 7 صالات سينما
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو فعاليات منطقة فيا رياض إحدى أفخم وجهات الترفيه في الرياض، حيث تضم فندق سانت ريجس و7 صالات سينما و26 براندًا عالميًّا و14 مطعمًا ومقهى فاخرًا.

وقال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة عبر موقع تويتر: منطقة فيا رياض من أفخم وجهات الترفيه في الرياض، تحفة بطراز سلماني تضم فندق سانت ريجس و7 صالات سينما و26 براندًا عالميًّا و14 مطعمًا ومقهى فاخرًا.

موعد الافتتاح

وفي وقت سابق، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن موعد افتتاح منطقة فيا رياض، في 11 مايو الحالي.

تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا رياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.

ومن المنتظر أن تشهد فيا رياض تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.

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