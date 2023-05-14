فيديو تيك توك يقتل طفلًا في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن قلب الطفل اللبناني محمد إسطنبولي توقف بعد مشاهدته مجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثيابًا مخيفة ويحملون سيوفًا في أيديهم، خلال تصوير فيديو في مدينة صور، بغية نشره على تطبيق “تيك توك”.

تفاصيل الوفاة

وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فقد شيّعت مدينة صور الطفل محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، السبت، بحضور حاشد، وسط حالة من الحزن الشديد والغضب لهول المأساة.

وكانت المأساة قد وقعت بينما كان الطفل يلعب في منطقة قريبة من منزله شاهد شابّين وشابّتين، يرتدون أقنعة مرعبة وملابس سوداء، يحملون السيوف، وبدأوا بتمثيل مشهد مرعب لعرضه على حساباتهم عبر تطبيق “تيك توك”.

شكوى مباشرة

وتقدم والد الطفل حيدر إسطنبولي بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه؛ لأنه توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مباشر.

وبحسب العائلة لا يعاني الطفل من أي أعراض صحية ويتمتع بصحة جيدة، وحمّل المسؤولية للذين كانوا يقومون بالعمل التمثيلي من دون الاكتراث بما إذا كان عملهم سيؤدي إلى الكارثة التي وقعت.