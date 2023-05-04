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فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق
المواطن - فريق التحرير

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نشر الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق مقطع فيديو طريف لطفل يمسك العصا، ويقلد حركاته خلال استعراض حالات المناخ والفلك.

خالد الزعاق يعلق

ووثق المقطع، ظهور صغير يمسك بعصا مثلما يفعل الزعاق ويشرح بها في مكان صحراوي بوادي الدالغة، ويتحدث عن فوائد الحرمل للصحة.

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وأثنى متداولو المقطع على براعة الطفل في تقليد الزعاق حتى في توجهه ناحية السيارة بعد الانتهاء من المقطع، بينما علق الزعاق على الفيديو بشكل طريف بقوله “زعاق الدالغة”.

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