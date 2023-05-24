فيسبوك تبدأ الجولة الأخيرة من التسريح الجماعي للموظفين

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بدأت شركة ميتا بلاتفورمس، اليوم الأربعاء، في تنفيذ الجزء الأخير من جولة تسريح الموظفين، والتي تتألف من ثلاثة أجزاء في إطار خطة أُعلنت في مارس لتسريح عشرة آلاف موظف.
وأصبحت ميتا أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية في مارس الماضي، من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن اعتزامها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف.
وتسبب ذلك في خفض عدد موظفي الشركة إلى ما كان عليه منتصف عام 2021 تقريبًا في أعقاب موجة التوظيف التي ضاعفت قوتها العاملة منذ عام 2020.
وتوجه بعض الموظفين لمنصات مثل لينكدإن اليوم الأربعاء للإعلان عن تسريحهم في جولة كان من المتوقع أن تخفض بعمق فرق مبيعات الإعلانات والتسويق والشراكات.
وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.4 بالمائة في معاملات ما قبل افتتاح السوق.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في مارس، بأن الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الجولة الثانية للشركة سيتم على ثلاث “مراحل” على مدى عدة أشهر تنتهي إلى حد كبير في مايو.
وتابع أن بعض الجولات الأصغر يمكن أن تستمر بعد ذلك.
وبشكل عام، فإن التخفيضات طالت الوظائف غير الهندسية بشكل كبير.
وقال زوكربيرج خلال اجتماع: إن نحو أربعة آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في إبريل نيسان في أعقاب خفض أقل في مارس.
وجاء تسريح موظفي شركة ميتا بعد شهور من تراجع نمو الإيرادات وسط ارتفاع التضخم وتراجع الإعلانات الرقمية عما كانت عليه التجارة الإلكترونية إبان جائحة كورونا.