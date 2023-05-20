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أرسل طلبات صداقة دون موافقة أصحابها

فيسبوك تصلح الخلل الفني وتعتذر عنه

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
فيسبوك تصلح الخلل الفني وتعتذر عنه
المواطن - فريق التحرير

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اعتذرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك، عن الخلل الفني الذي تسبب بإرسال طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى.

خلل فني

وأقرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك” بالخطأ، وذكرت، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الجمعة، أنها أصلحت العطل.

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ووفقًا لوسائل إعلام، يخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سري عبر فيسبوك.

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طلبات صداقة

وذكر مدير اتصالات السياسة في “ميتا”، إميل فاسكيز: “أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة”.

واختتم: “لقد أوقفنا حدوث هذه الأمر وألغينا طلبات الصداقة التي جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ”، مشيرًا إلى اعتذار الشركة عن أي ازعاج ربما حدث.

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