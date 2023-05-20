مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال لحين محاكمته الهلال يفكر في التعاقد مع جارديم وصفقتين من العيار الثقيل لقطات مروعة لحرائق كندا في يومها الثالث على التوالي تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في نسك أو توكلنا الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا إنقاذ مريض ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون فيسبوك تصلح الخلل الفني وتعتذر عنه ابتلاع البالونات والوخز بالإبر طرق علمية جديدة للتخسيس نقل مباراتي الطائي والباطن إلى ملعب التعاون
اعتذرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك، عن الخلل الفني الذي تسبب بإرسال طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى.
وأقرت شركة “ميتا” التي تملك “فيسبوك” بالخطأ، وذكرت، بحسب ما أوردت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، الجمعة، أنها أصلحت العطل.
ووفقًا لوسائل إعلام، يخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سري عبر فيسبوك.
وذكر مدير اتصالات السياسة في “ميتا”، إميل فاسكيز: “أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة”.
واختتم: “لقد أوقفنا حدوث هذه الأمر وألغينا طلبات الصداقة التي جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ”، مشيرًا إلى اعتذار الشركة عن أي ازعاج ربما حدث.