فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

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أدى العطل الفني في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى ارسال طلبات صداقة تلقائيًّا للأشخاص.
واشتكى عدد من المستخدمين، حيث تصدر العطل التقني اهتمام رواد السوشيال ميديا، ما أثار سخرية عدد كبير من المستخدمين، وذلك بعدما تبين لعدد من المستخدمين، إرسال طلبات صداقة تلقائيًّا للأشخاص بمجرد دخولهم على صفحاتهم الشخصية.
شهد الفيسبوك عطلًا حول العالم منذ الساعة الـ 6 مساء الخميس؛ حيث وردت العديد من التقارير لدى الموقع تشير إلى وجود مشاكل لدى المستخدمين، وفقًا لموقع down detector، المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها.
وبحسب موقع downdetector، المتخصص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم لحظة بلحظة، فقد أشار إلى أنّ فيسبوك يواجه عطلًا، وقد تلقى شكاوى من ملايين المستخدمين حول العالم.
وأفاد الموقع المتخصص في متابعة التطبيقات، أن نحو 50% من المستخدمين اشتكوا من مشكلات على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ فيسبوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات، تتعلق بالدخول إلى فيسبوك في العموم.
من المعروف أن أعطال الشبكة الاجتماعية فيسبوك كثيرة التكرار، ولم تعد غريبة على المستخدمين، وهو ما يوضحه المستخدمون خلال شكواهم، كما أن المنصة الاجتماعية لم تتحدث عن سبب العطل أو تعلن أي تفاصيل عنه حتى الآن، وينتظر ملايين المستخدمين حول العالم عودة الخدمة للعمل بشكل صحيح حتى الآن.