فيسبوك يعلن انتهاء مشكلة إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي

400 وظيفة شاغرة في أرامكو ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا الإطاحة بـ 26 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف أبناء غازي التوم يحتفلون بزواج الشاب عبدالعزيز في الرياض الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27 هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002 الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في 7 دول عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي
أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، أنها تمكنت من حل عطل تقني تسبب في إرسال بعض الحسابات طلبات صداقة بشكل عشوائي إلى حسابات أخرى دون موافقة أو علم صاحب الحساب.
وأرسلت شركة فيسبوك رسالة للمستخدمين، اليوم، ذكر فيها أنه “تم إصلاح المشكلة التي تسببت في إرسال بعض طلبات الصداقة بالخطأ”.
وأضاف في الرسالة: “نعتذر لكم ونبلغكم بأنه تم إلغاء أي طلبات صداقة تم إرسالها بسبب هذا الخطأ”.
وأشار إلى إمكانية الذهاب إلى activity log في حسابك، ومعرفة طلبات الصداقة التي أرسلتها أو تسلمتها خلال الفترة الحالية.