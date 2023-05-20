فيسبوك يعلن انتهاء مشكلة إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، أنها تمكنت من حل عطل تقني تسبب في إرسال بعض الحسابات طلبات صداقة بشكل عشوائي إلى حسابات أخرى دون موافقة أو علم صاحب الحساب.

إصلاح مشكلة فنية

وأرسلت شركة فيسبوك رسالة للمستخدمين، اليوم، ذكر فيها أنه “تم إصلاح المشكلة التي تسببت في إرسال بعض طلبات الصداقة بالخطأ”.

رسالة اعتذار

وأضاف في الرسالة: “نعتذر لكم ونبلغكم بأنه تم إلغاء أي طلبات صداقة تم إرسالها بسبب هذا الخطأ”.

وأشار إلى إمكانية الذهاب إلى activity log في حسابك، ومعرفة طلبات الصداقة التي أرسلتها أو تسلمتها خلال الفترة الحالية.