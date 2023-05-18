فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأربعاء، حفل تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة خريج وخريجة يمثلون الدفعة 14 من طلاب جامعة شقراء والذين أنهوا دراستهم الجامعية في مرحلة البكالوريوس في 23 كلية في تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل الوطنية، بالإضافة إلى تخريج 68 طالبًا بدرجة الماجستير في مختلف التخصصات.

وشهد حفل التخريج تدشين مشروع الإسكان الطلابي للجامعة لأول مرة منذ تأسيسها بمساحة بلغت 25 ألف متر مربع، حيث يتكون المبنى من خمسة طوابق، إضافة إلى قاعة متعددة الأغراض واستراحة ومكاتب إدارية ومسطحات خضراء بطاقة استيعابية تصل إلى 570 طالبًا، وقد بلغت قيمة المشروع أكثر من 73 مليون ريال، وذلك تجسيدًا لرؤية المملكة 2030، وضمن مساعي الجامعة لتوفير بيئة جامعية مناسبة تتمتع بأرقى المعايير والجودة التي تناسب الطلاب وتتيح لهم سبل التفوق العلمي.

الدعم السخي

من جهته، قال رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: إننا في هذا اليوم نضع بين يدي سموكم الكريم نتاجَ مؤسسة من مؤسسات التعليم حظيت كما هي شقيقاتُها من الجامعات، بالدعم السخي من لدن القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونالت شرف متابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وها هي ثمرة جُهد الجامعة من خريجيها الذين رعتهم جامعة شقراء بين كلياتها وتعلموا فيها العلوم ونالوا الإرشاد والتوجيه في برامجَ علميةٍ متنوعة ومهارات حياتية مختلفة.

خطط دراسية

وتابع: حققت الجامعة خلال هذا العام اعتماد برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب كأول برامج تعتمد في الجامعة وهي برنامج الهندسة الكهربائية وبرنامج علوم الحاسب، وسوف يليها البقية بإذن الله، كما تعمل الجامعة على صياغة خطط دراسية جديدة لكافة برامجها شارفت على الانتهاء والاعتماد، بالإضافة إلى الإنجازات البحثية المتميزة كمًّا ونوعًا وأثرًا وتفوقًا طلابيًّا في محافل شتى.

وأردف: أبنائي الخريجين شمروا واستعدوا، فالوطن ينتظركم وقيادتكم تراهن وتعول عليكم، لا مساومةَ في الوطنِ وأمنه واستقراره ورفاهيته، فلا تسلموا عقولكم لكل حاقد يتربص بكم وبوطنكم بفكرٍ هدام أو مخدرٍ قاتل كونوا سواعد بناء فميادين التميز متعددة، وفرص المساهمة في تحقيق رؤية مملكتنا 2030م متاحةٌ لنا جميعًا.

شكر وتقدير

وقدم الشكر لأمير المنطقة قائلًا: أتوجه لسموكم الكريم باسم أبنائكم الخريجين والخريجات وجميع منسوبي الجامعة بالشكر الجزيل على حضوركم وتشريفنا، كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان على دعمه وتشجيعه للجامعة”.

من جانبه، قال الدكتور سعد الجبيرين عميد القبول والتسجيل بالجامعة: إن جامعة شقراء ساهمت منذ إنشائها في تخريج ما يقارب سبعة وخمسين ألف طالب وطالبة، يساهمون اليوم في بناء وطننا الغالي وخدمة مجتمعهم في كافة المجالات، وأضاف: إننا اليوم نسعد بتخريج 4953 طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وتخريج 68 طالبًا بدرجة الماجستير في تخصصات مختلفة من أبرزها الأمن السيبراني وإدارة الأعمال والمختبرات الطبية.

وتابع: إن الخريجين في هذا اليوم يرسمون لأنفسهم مكانًا في الحياة العملية في ظل قيادة هذا الوطن العظيم فهم محور التنمية وأساس الثبات، ولذا أصبح لزامًا عليهم الإخلاص في عملهم والقيام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم والسعي لرد الجميل من خلال الحفاظ على مقدرات ومكتسبات بلادنا الغالية.

التميز العلمي

هذا، وشهد برنامج الحفل عرضًا مرئيًّا عن الجامعة وأبرز برامجها الأكاديمية، كما سلط العرض الضوء على التميز العلمي والبحثي في مختلف المجالات، وتحقيق طلاب وطالبات الجامعة لمراكز متقدمة في عدد من المسابقات المنفذة على مستوى مؤسسات التعليم بالمملكة ودول الخليج، كما تم عرض تقرير مصور عن رحلة خريجة تم من خلاله رصد أبرز مراحل الدراسة بالجامعة وحتى التخرج وما شهدته مسيرتها التعليمية من عقبات وصعوبات نجحت في تجاوزها في سبيل تحقيق النجاح والتفوق.