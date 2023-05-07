Icon

نجل رامون دياز بعد خسارة أبطال آسيا: الأمر مؤلم ولكننا سنحاول Icon فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل Icon محام: يجب أن يكون التعامل مع الخادمة عن طريق الزوجة فقط Icon مانشستر يونايتد يرفض هدية آرسنال ويتعثر أمام وست هام Icon بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين وعدم تسليم جثامينهم Icon فيصل بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة وخيارنا الوقوف إلى جانبه Icon التعليم عن بعد غدًا في مدارس محايل عسير Icon إصابة رقبة الملك تشارلز بسبب ثقل التاج الملكي Icon رشق عمدة إسطنبول المعارض بالحجارة أثناء تجمع انتخابي Icon سرق سيارة في وضع التشغيل بخليص فأسقط امرأة وطفليها من داخلها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
الخريجون عبروا عن فرحتهم وسعادتهم

فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – اليوم – حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم مسيرة للخريجين والخريجات، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن جامعة الفيصل وإنجازاتها.

قد يهمّك أيضاً
قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل

قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل

عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم

عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم

شكر وتقدير

وعبّر معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع خلال كلمته، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل التخرّج وسمو نائب أمير منطقة الرياض على الحضور والتشريف، مشيراً إلى أن الجامعة تحتفل بمرور خمسة عشر عامًا على انطلاقتها، مبينًا أنها تقدم منظومة متطورة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع ومجالات الريادة والاستدامة، مسهمة بدور فاعل ومؤثر في تحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن 2030.

ونوه الدكتور آل هيازع بإنجازات الجامعة التي تمثلت بحصولها على الاعتمادات المؤسسية والبرامجية من مؤسسات الاعتماد المحلية والدولية، كما حقق طلابها إنجازات تمثلت في حصولهم على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.

فرحة وسعادة

ثم ألقيت كلمة الخريجين التي عبّروا خلالها عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم