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متمنيًا أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها

فيصل بن فرحان: إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
فيصل بن فرحان: إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن إعلان جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك، كما أكد على مركزية القضية الفلسطينية.

إنهاء أزمة سوريا

وأضاف وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها، مرحبًا برسالتي الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين للقمة العربية.

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كما أكد أن إعلان جدة تضمن التأكيد على ضرورة وقف الصراع في السودان وعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني.

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ولفت إلى أن الوضع في السودان مؤسف ومن المهم الوصول لهدنة الآن، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل مع واشنطن للوصول إلى هدنة إنسانية بالسودان.

فيما أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن قمة جدة اتسمت بالتوافق والسلاسة بين المشاركين بمختلف اجتماعاتها، مثمنًا جهود السعودية للوصول إلى التسوية المأمولة في السودان.

وأشار إلى أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية، معربًا عن أمله أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها.

وكان قادة الدول العربية أكدوا في إعلان جدة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

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