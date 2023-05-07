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ستنطلق غدًا حملة شعبية لدعم الشعب السوداني

فيصل بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة وخيارنا الوقوف إلى جانبه

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
فيصل بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة وخيارنا الوقوف إلى جانبه
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لصالح الشعب السوداني.

دعم الأشقاء

وقال ابن فرحان في تغريدة عبر موقع تويتر: إن جمهورية السودان الشقيقة تمر بأزمةٍ غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان.

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وأضاف: حفظ الله قيادتنا الرشيدة التي لم تتوانَ في دعم الأشقاء في السودان، آملين من المولى- عز وجل- بأن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة.

100 مليون دولار

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًّا.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها السودان.

مساعدات إنسانية

وأوضح أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان وتوفير مساعدات طبية، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

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