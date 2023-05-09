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حضر مأدبة عشاء تكريمًا له

فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك في زيارة رسمية للعاصمة الجزائر.

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وأقام معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، مأدبة عشاء تكريماً سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

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حضر مأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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