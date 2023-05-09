فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك في زيارة رسمية للعاصمة الجزائر.
وأقام معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، مأدبة عشاء تكريماً سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر مأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.