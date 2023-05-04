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خلال مباحثاته مع أمين الأمم المتحدة

فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان
المواطن - واس

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد خلال الاتصال على استمرار المملكة في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.

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وقف التصعيد

وبحث الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.
كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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