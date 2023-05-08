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تهدف لتهيئة الحوار وخفض مستوى التوتر بين طرفي النزاع

فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، كما استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.

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كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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