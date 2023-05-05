فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وناقش الوزيران- خلال الاتصال- مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
كما تم بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.