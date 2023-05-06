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خلال استقباله رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة إنهاء الصراع في السودان

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة إنهاء الصراع في السودان
المواطن - واس

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي.

إنهاء الصراع

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

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وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

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