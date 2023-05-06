فيصل بن فرحان يؤكد ضرورة إنهاء الصراع في السودان

أوراوا يحرم الهلال من تحقيق إنجاز الاتحاد الغذاء والدواء: تجنبوا شراء المكسرات من الباعة المتجولين أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي.
وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.