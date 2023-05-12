فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد سمو وزير الخارجية التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة (الروسية – الأوكرانية).