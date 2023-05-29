فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا.