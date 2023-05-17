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لبحث أعمال القمة العربية المرتقبة

فيصل بن فرحان يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
فيصل بن فرحان يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة
المواطن - واس

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بدأ أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث يناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

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