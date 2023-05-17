فيصل بن فرحان يحث طرفي النزاع في السودان على الحوار

حث وزير الخارجية، فيصل بن فرحان طرفي النزاع بالسودان على الحوار.

اتفاق جدة

وأكد ابن فرحان باجتماع مع مجموعة الاتصال بشأن السودان، على أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان، وفقًا لقناة العربية.

واستعرض الاجتماع، أهم ما تضمنه إعلان جدة ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وأكد على بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق، وحث طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه.

كما بحث الاجتماع، مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

في سياق متصل، أعرب مستشار الفريق محمد حمدان دقلو– حميدتي- قائد قوات الدعم السريع من جنوب السودان، عن استعدادهم للقاء البرهان بأي مكان وزمان شرط وقف النار.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في الخرطوم وفق ما أفادت العربية.

وحلق طيران الجيش في سماء العاصمة السودانية، وسط سماع أصوات مضادات أرضية.

يأتي ذلك على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى وقف للنار يتيح تطبيق تلك الشروط.