فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة

يُقدم النجم المغربي فيصل فجر مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فيصل فجر يتألق

وخاض فيصل فجر 24 مباراة مع الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بمعدل 2119 دقيقة، ونجح في تسجيل 9 أهداف، حيث تمكن من هز الشباك 3 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وصنع 56 فرصة.

وقام فيصل فجر بـ9 تسديدات على المرمى بدقة وصلت إلى 47.4%، ولعب 17 عرضية ناجحة بدقة بلغت 23.9%، وقام بـ1167 تمريرة بدقة 86%، ووصلت دقة تمريراته في ساحة الخصم 71.4%، ولديه 14 مراوغة ناجحة.

وظهر فيصل فجر بشكل مميز مع الوحدة في دوري روشن السعودي على الصعيد الدفاعي، حيث قام بـ17 افتكاكًا ناجحًا بدقة 60.7%، وشتت الكرة 9 مرات، ومنع التسديد 3 مرات، وقطع الكرة 13 مرة، واكتسب 38 خطأ، وارتكب 16 خطأ، وحصل على بطاقة صفراء.

الوحدة يُلاقي الشباب

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الوحدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.