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فيصل فجر وأنسيلمو سلاحا الوحدة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
فيصل فجر وأنسيلمو سلاحا الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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تطمح جماهير الوحدة في مواصلة تألق الثنائي المغربي فيصل فجر والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس مع الفريق الأول لكرة القدم، وقيادته لتجاوز عقبة الهلال.

الوحدة يصطدم بالهلال

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بنظيره الهلال في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

تألق فيصل فجر وأنسيلمو

ويُقدم فيصل فجر مستوى مميزًا مع الوحدة في دوري روشن السعودي، حيث قدم 6 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 62 فرصة، كما يُعد الأكثر لعبًا للعرضيات بـ208 عرضية.

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ولعب فيصل فجر 24 مباراة بدوري روشن بمعدل 2119 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وسدد 9 كرات على المرمى بدقة وصلت إلى 47.4%، وقام بـ18 افتكاكًا ناجحًا، ولديه 1167 تمرير بدقة 86%، وقام بـ14 مراوغة ناجحة.

فيصل فجر
فجر

على الجانب الآخر، شارك أنسيلمو في 25 مباراة بدوري روشن السعودي بمعدل 2226 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا، وقام بـ15 تسديدة على المرمى، وصنع 20 فرصة، ولديه 31 افتكاكًا، وقام بـ56 مراوغة ناجحة و765 تمريرة.

ونجح أنسيلمو في تسجيل هدفين بكأس الملك أمام ضمك والباطن، وهز شباك الهلال في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، فيما تمكن فيصل فجر من إحراز هدف ضد السماوي في ربع النهائي، وقدم تمريرة حاسمة أمام الأزرق.

أنسيلمو
أنسيلمو – المضدر @alwehdaclub1

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