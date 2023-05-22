مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي فيضانات جامحة تجتاح الصومال بعد موجة جفاف حادة مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير حرس الحدود يذّكر بعدم الاقتراب من المنطقة الحدودية مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو بالدمام لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023 التوتر بين فرنسا وإيطاليا يزداد حدة الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى 21 مليون ريال انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي
اجتاحت الفيضانات الجامحة الصومال لتقرع أجراس الإنذار بشأن الاضطرابات والكوارث الطبيعية المتوازية والمتسارعة التي تهدد العالم نتيجة تغيّر المناخ.
وجاءت تلك الفيضانات بعد موجة جفاف حادة، وخلف كلاهما خسائر لا تتحملها إمكانيات البلد، وقال تقرير للأمم المتحدة، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار السنوية، تسببت في تضرر أكثر من 460 ألف شخص، من بينهم نحو 219 ألفًا نزحوا بعيدا عن مساكنهم.
وقال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات خلفت دمارًا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية، وعلى سبيل المثال، فإنه في ولاية هيرشابيل، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، أجبر فيضان نهر شبيلي آلاف الأشخاص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، وسط تحذيرات من أن تتفشى الأمراض المنقولة بالمياه.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن ما يشهده الصومال من فيضانات اجتاحت وسط وجنوب البلاد لا يعني نهاية أزمة الجفاف التي تعاني منها، بل تعني واقعية تنبؤات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تفاقم أزمة الاحترار العالمي، وقرب تجاوز المحددات الحرارية للأعوام الأربعة القادمة؛ ما ينذر بكوارث قد تكون أعظم تنتظر البشرية، ما لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل.
ويُعد القرن الإفريقي مصنفًا ضمن أكثر الأقاليم ضعفًا في مواجهة تغير المناخ، خاصة مع غياب الإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.
وهذا الضعف الحكومي ناجم عن عدم الاستقرار السياسي والأمني، مثلما يحدث في الصومال منذ عقود، وغياب الجهد الخدمي والبنى التحتية اللازمة؛ الأمر الذي فاقم تبعات الأزمة وحوّلها لكارثة إنسانية، تسبب في نزوح 200 ألف شخص.