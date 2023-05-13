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بعد تألقه في نهائي كأس الملك

فيفا: إن كان حارس عرينك المعيوف فبت آمنًا ولا يشغلك خوف

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
فيفا: إن كان حارس عرينك المعيوف فبت آمنًا ولا يشغلك خوف
المواطن - فريق التحرير

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خطف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف الأنظار خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

فيفا يُشيد بالمعيوف

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تألق الحارس الهلالي، ونشر صورة له اليوم، وعلق قائلًا: “صباح الخير.. إن كان حامي عرينك المعيوف، فبت آمنًا ولا يشغلك خوف”.

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عبدالله المعيوف
حارس الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

وأشادت الجماهير بمستوى المعيوف في المباراة النهائية، وقال سند: “أسطورة من أساطير كرة القدم السعودية شكرًا.. يا راعي المعروف”، وكتب حساب نواف وصيف العالم: ” شكرًا يا راعي المعروف شكرًا يا بطل”.

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وكتب مرتضى أبو أحمد: “معيوف الفرح”، وعلق آخر قائلًا: “رجل المهمات المستحيلة”، وقال حازم عبده: “راعي المعروف قول وفعل”، وتابع يحيى الغامدي: “الحارس رقم واحد في السعودية”، وأضاف آخر: “المعيوف الأفضل في آسيا”.

عبدالله المعيوف
حارس الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتوج بالكأس

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح فرسان مكة في التقدم بالشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن يتمكن علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب كأس الملك بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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