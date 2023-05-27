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قبل مباراته ضد الفيحاء

فيفا: اليوم قد يعود الاتحاد لمعانقة الأمجاد

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
فيفا: اليوم قد يعود الاتحاد لمعانقة الأمجاد
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مباراة الفيحاء ضد الاتحاد اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الثلاث نقاط.

تعليق فيفا على المباراة

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع المواجهة المرتقبة، وعلق قائلًا: “يوم خاص جدًا لجماهير الاتحاد“.

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وتابع حساب كأس العالم فيفا، تغريدته قائلًا: “يوم قد يعود فيه العميد لمعانقة الأمجاد والتتويج بدوري روشن السعودي وبلوغ كأس العالم للأندية.. هل يحقق هدفه اليوم؟”.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، وتوقعت فوز العميد، وقال عدنان: “من الباب الكبير يعود الاتحاد”، وكتب عزيز بن خالد: “بإذن الله”، وتابع بدر الكعبي: “والله لو تدرون بطلته لكم هيبة.. ما أعتقد موسم يعدي بدونه معاكم”.

وسيتأهل العميد إلى بطولة كأس العالم 2023 المقرر إقامتها نهاية العام في السعودية، في حالة تتويجه بلقب دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الفيحاء ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

الفيحاء والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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