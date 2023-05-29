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بعد تتويجه بلقب دوري روشن

فيفا: هل يتخطى الاتحاد إنجاز الهلال المونديالي؟

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
فيفا: هل يتخطى الاتحاد إنجاز الهلال المونديالي؟
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وسط تمنيات بتحقيق إنجاز استثنائي.

فيفا يتفاعل مع مشاركة الاتحاد

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مشاركة العميد، وقال: “ثلاثة مثلوا السعودية في كأس العالم للأندية.. أولهم كان النصر، آخرهم كان الهلال وقادمهم الاتحاد”.

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وواصل حساب البطولة الرسمي، قائلًا: “هل يتخطى النمر الاتحادي إنجاز الهلال الأخير باحتلال المركز الثاني، خاصة أن البطولة ستُلعب على أرضه وأمام جماهيره؟”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، وتوج بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني.

الأندية السعودية بكأس العالم للأندية
الأندية السعودية بالمونديال – المصدر @fifaworldcup_ar

العميد يُتوج بالدوري

ونجح العميد في الفوز على الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، ليتوج باللقب رسميًا للمرة الثانية في عهد المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

مواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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