فينسيوس جونيور عقدة الأندية الإنجليزية بـ دوري أبطال أوروبا

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أصبح اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عقدة للأندية الإنجليزية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن سجل هدفه في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي في الشوط الأول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.
وسجل جونيور 7 أهداف في دوري الأبطال الموسم الحالي جميعهم في الأندية الإنجليزية، حيث سجل 5 أهداف في ليفربول الإنجليزي وهدفين في شباك مانشستر سيتي.
وكان جونيور أحرز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.
وجاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.
أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.