قاض أمريكي يرفض دعوى ضد إيلون ماسك

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رفض قاض دعوى قضائية مقترحة ضد إيلون ماسك، تم الادعاء فيها أنه خدع مساهمي تويتر عدة مرات العام الماضي أثناء شرائه شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.
وفي قرار صدر اليوم الثلاثاء، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، تشارلز براير، في سان فرانسيسكو إن المدعي، وليام هيريسنياك، يفتقر إلى الأساس اللازم لرفع دعوى لأنه طعن في الأخطاء المرتبطة باستحواذ ماسك على تويتر، وليس عدالة الاستحواذ نفسها.
وقال براير إن دعوى هيريسنياك لم تظهر ضررًا من إفصاح ماسك المتأخر عن حصة تبلغ 9.2% في تويتر، والتي قالت الدعوى إنها تسمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل قبل الإعلان عن الاستحواذ.
كما لم يجد القاضي أيضًا أي دليل على أن ماسك ساعد صديقين في مجلس إدارة تويتر، وهما الشريك المؤسس جاك دورسي وشريك إدارة شركة الأسهم الخاصة في سيلفر ليك، إيجون ديربان، في خرق واجباتهما من خلال تفضيلهما لمصالحهما ومصالح ماسك.
قال براير إن السماح لدورسي بتحويل ما يقرب من مليار دولار من أسهمه في تويتر إلى حصة ملكية في الشركة الجديدة أدى فقط إلى تقليل المبلغ الذي يتعين على ماسك دفعه لكن لم يؤثر بشكل مضر على الأموال من المساهمين الآخرين.
وكان هيريسنياك رفع دعوى قضائية في 25 مايو 2022، بعد شهر واحد من قبول تويتر لعرض شراء ماسك البالغ 54.20 دولار لكل سهم.