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بسبب مشاركة محمد كنو

قانوني: النصر قد يحصل على نقطتي مباراة الهلال!

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
قانوني: النصر قد يحصل على نقطتي مباراة الهلال!
المواطن - فريق التحرير

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أكد أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن نادي النصر أمامه فرصة للفوز بنقاط مباراته ضد الهلال.

طريقة تضمن للنصر النقاط

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد واجه نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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وقال الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وصول استئناف النصر لمركز التحكيم واختيار محكمين أجانب، سوف يضمن للنصر بإذن الله نقطتي مباراة الهلال”.

محمد كنو في ديربي الرياض
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “لجنة الاستئناف وإلى تاريخ اليوم لم ترسل حيثيات قرارها ليستطيع النصر الاستئناف أمام المركز، بالرغم من مرور أكثر من شهر على إصدار قرارها برفض الاستئناف.”.

واختتم الأمير حديثه عبر “تويتر”، اليوم الخميس، قائلًا: “من حق العالمي الرفع للمركز في حال تأخير حيثيات القرار والمطالبة بتطبيق التدبير الوقتي لتعليق باقي مباريات الدوري إلى أن تصدر الأسباب”.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

رفض الاحتجاج

واحتج النصر على مشاركة محمد كنو في الديربي أمام لجنة الانضباط، لعدم اكتمال مدة إيقافه، ولكن تم رفض طلبه، ليُقرر العالمي التصعيد واللجوء إلى لجنة الاستئناف التي رفض الاحتجاج، ليلجأ إلى مركز التحكيم الرياضي.

وفي حالة حصول العالمي على حكم لصالحه من قبل مركز التحكيم الرياضي، سيتم إضافة نقطتين إلى رصيده الحالي، ليصبح 58 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

محمد كنو - النصر والهلال
كنو – المصدر @Alhilal_FC

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