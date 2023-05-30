Icon

دعوة سكان كوريا الجنوبية لإخلاء منازلهم صدرت بالخطأ Icon وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي  Icon رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه Icon سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج Icon بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا Icon نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء Icon سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية Icon اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام Icon كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تسبب الحادث بغضب شعبي

قتل فتاة بصخرة و٢١ طعنة في الهند

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
قتل فتاة بصخرة و٢١ طعنة في الهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشرت لقطات متداولة في الهند لشاب طعن فتاة 21 مرة ثم حمل صخرة ضخمة ورماها على رأسها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لفظت الفتاة أنفاسها وعند قدوم الشرطة وجدوا السكين مغروسًا بجسمها.

قد يهمّك أيضاً
تدشين 7 خدمات أمنية جديدة على أبشر

تدشين 7 خدمات أمنية جديدة على أبشر

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وأكدت وسائل الإعلام الصينية أن عمر الشاب 20 عامًا و الفتاة 16.

وتسبب المقطع في غضب شعبي هندي بسبب مرور العشرات أمام هذه الجريمة البشعة دون قيام أحد بإنقاذها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة