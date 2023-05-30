قتل فتاة بصخرة و٢١ طعنة في الهند

انتشرت لقطات متداولة في الهند لشاب طعن فتاة 21 مرة ثم حمل صخرة ضخمة ورماها على رأسها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، لفظت الفتاة أنفاسها وعند قدوم الشرطة وجدوا السكين مغروسًا بجسمها.

وأكدت وسائل الإعلام الصينية أن عمر الشاب 20 عامًا و الفتاة 16.

وتسبب المقطع في غضب شعبي هندي بسبب مرور العشرات أمام هذه الجريمة البشعة دون قيام أحد بإنقاذها.