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حصيلة أولية للانفجار حتى الآن

قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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وقع انفجار- قبل قليل- في مدينة أوريو في شمالي إسبانيا، وأودى بحياة شخصين.

ووفقًا لما ذكرته لوسائل إعلام إسبانية، فإن عدد القتلى جاء كحصيلة أولية للانفجار حتى الآن.

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