قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا

وقع انفجار- قبل قليل- في مدينة أوريو في شمالي إسبانيا، وأودى بحياة شخصين.

ووفقًا لما ذكرته لوسائل إعلام إسبانية، فإن عدد القتلى جاء كحصيلة أولية للانفجار حتى الآن.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.