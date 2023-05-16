قتيلان في انفجار شمالي إسبانيا

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وقع انفجار- قبل قليل- في مدينة أوريو في شمالي إسبانيا، وأودى بحياة شخصين.
ووفقًا لما ذكرته لوسائل إعلام إسبانية، فإن عدد القتلى جاء كحصيلة أولية للانفجار حتى الآن.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.