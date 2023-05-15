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4 فئات مستثناة من هذا القرار

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من اليوم.

تصاريح العاصمة المقدسة

وقالت الوزارة عبر تغريدة بموقع تويتر: تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الاثنين 25/ 10/ 1444 هجريًّا، وحتى نهاية موسم الحج، منع دخول المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول غلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444هـ القاضية بإعادتهم من حيث أتوا.

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ولفتت الوزارة إلى أن ذلك القرار يستثنى منه من يتوفر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادر من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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