قرش يحمل سلحفاة مصابة لأحد القوارب لمساعدتها

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وثق مقطع فيديو لقطات متداولة للحظة إنقاذ مدهشة بطلها قرش ضخم أنقذ حياة سلحفاة بحرية دفعها باتجاه أحد القوارب لمساعدتها.
وبحسب الفيديو المتداول على تويتر، انتبه شبان على متن قارب في رحلة بحرية إلى القرش يدفع بالسلحفاة البحرية نحوهم بإصرار.
وتمكن الشباب بعد ذلك من حمل السلحفاة على متن القارب ليتبين وجود شريط ملفوف على رقبتها يبدو أنه جزء من نباتات بحرية.
واستطاع أحدهم قص الشريط عن عنق السلحفاة وإبقاءها على قيد الحياة تتنفس، ثم أعادها للماء مرة ثانية.