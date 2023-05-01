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شوهدت على بعد متر واحد من الشاطئ

قرش يهاجم صبيًّا في أستراليا والشرطة تغلق الشواطئ

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
قرش يهاجم صبيًّا في أستراليا والشرطة تغلق الشواطئ
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم إغلاق عدد من الشواطئ في شمال غرب كيب بولاية أستراليا الغربية بشكل مؤقت بعد أن أصيب صبي 11 عامًا، يمارس الغوص السطحي (سنوركلينج)، فيما يعتقد أنه هجوم لسمكة قرش.

إغلاق الشواطئ

وتابعت خدمات الإنقاذ في ولاية أستراليا الغربية: “تنصح إدارة مصائد الأسماك بإغلاق الشواطئ بين بيلجرامونا وبلدوود كرييك في حديقة كيب رانج الوطنية بالقرب من إكماوث بسبب حادث سمك القرش”.

وتلقت إدارة مصائد الأسماك تقريرًا عن إصابة ممارس للغوص السطحي، فيما يشتبه أنه هجوم لسمكة قرش في المياه قبالة مخيم كراجونج في حديقة كيب رانج الوطنية في حوالي الساعة 3 مساء (0700 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

سمكة قرش

وفي ذلك الوقت تقريبًا، ذكرت خدمة الإنقاذ في ولاية أستراليا الغربية أن سمكة قرش شوهدت في المنطقة على بعد متر واحد فقط من الشاطئ.

وقالت منصة “بيرث ناو” الإخبارية المحلية: إن مدى إصابة الصبي غير معروفة ولكن لا يعتقد أنها تهدد حياته. وتم نقله إلى مستشفى بيرث.

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